Coupe du Monde 2018 - Quelle désillusion pour le Maroc !

Le soufflé a duré un quart d’heure. Un petit quart d’heure de folie où le Maroc, plein d’allant offensif, a fait plaisir pour son grand retour au Mondial, 20 ans après 1998 (et l’élimination rocambolesque de l’équipe de Henri Michel, avec une victoire 3-0 contre l’Ecosse couplée à une défaite rédhibitoire du Brésil devant la Norvège). Pour cette Coupe du Monde 2018, les Lions de l’Atlas n’avaient pas vraiment le droit à l’erreur, en ouvrant contre l’Iran. Rattrapés par l’enjeu ou pas, ils ont en tout cas craqué dans les dernières secondes et perdent 1-0 sur un très malheureux but contre son camp.

Toute la misère du monde pèse sur les épaules du pauvre Aziz Bouhaddouz, qui a trompé son propre gardien d’une tête plongeante imparable au premier poteau. Les Marocains, emmenés par leur capitaine Mehdi Benatia, Younès Belhanda ou encore Amine Harit – les trois anciens de Ligue 1 étaient titulaires – n’ont donc pas réussi à maintenir la pression plus de 20 minutes. Les Iraniens, avec leurs moyens, se sont enhardis jusqu’à la mi-temps. Puis le match est devenu franchement ennuyeux ensuite, jusqu’à ce coup du sort final…

Belhanda: "Ce ne sont même pas eux qui marquent..."

Du côté des hommes de Hervé Renard, le tournant est peut-être survenu à la 19e minute, avec cet énorme cafouillage qui n’a pas été converti en but. En fin de première période, l’Iran aurait aussi pu ouvrir le score par Sardar (43e), et les Marocains ont à nouveau obtenu une opportunité à 10 minutes de la fin par Ziyech (80e). Le nul aurait été mérité, mais tout a donc basculé à la 95e minute. Ce sont désormais les Iraniens qui peuvent croire à l’exploit face à l’Espagne puis au Portugal. Pour le Maroc, qui nourrissait tant d’espoir, il faudra bien plus que ça.

"On a été submergés par la pression, confirme Belhanda sur beIN SPORTS. Alors qu'il n'y a pas match entre les deux équipes... On n'a pas su mettre les occasions sur nos moments forts, on n'a pas joué notre meilleur jeu. Ils ont une demi-occasion et ce ne sont même pas eux qui marquent... C'est rageant, mais il faut se remobiliser, on n'a pas le choix. On sait qu'on est une bonne équipe, très joueuse et qui sait manier le ballon. Il faudra le montrer contre le Portugal." Sinon, ce sera déjà l’élimination.

Le csc terrible du Maroc :