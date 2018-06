Cette rencontre, comme c'est assez souvent le cas avec le Portugal ces dernières années, ne restera pas longtemps dans les mémoires. Fidèle à ce qui lui a permis d'aller chercher le titre de champion d'Europe il y a deux ans, la sélection emmenée par Fernando Santos a récité ses gammes lundi soir, face à l'Iran pour le compte de la troisième et dernière journée du groupe B. Leaders de la poule avant le coup d'envoi mais pas à l'abri d'une déconvenue éliminatoire, les Lusitaniens ont tremblé mais passent malgré tout, presque par un trou de souris après avoir concédé le nul (1-1) dans les derniers instants.

Le sélectionneur, forcément déçu par la prestation d'ensemble livrée contre le Maroc il y a cinq jours (1-0), avait opéré trois changements notables dans son onze de départ. Exit les Joao Moutinho, Bernardo Silva et Gonçalo Guedes, pour apporter un peu d'expérience et de fraîcheur à travers Adrien Silva, Ricardo Quaresma et André Silva. Dans le contenu, ça n'a pas changé grand-chose pour une équipe portugaise qui n'est toujours pas séduisante dans le jeu, mais reste fidèle à sa ligne de conduite. Cette équipe sait faire déjouer son adversaire, et les Iraniens n'ont pas dérogé à la règle, eux qui avaient affiché de belles vertus collectives contre l'Espagne (0-1), et développé un jeu plutôt séduisant face au Maroc (1-0). Mais pas ce lundi soir, où la nervosité et la tension étaient apparentes.

Le réveil tardif de l'Iran

Et à ce petit jeu, ce sont les Portugais qui s'en sortent le mieux. Ricardo Quaresma délivre les siens d'un amour d'extérieur du droit juste avant le repos (0-1, 45e), confirmant que, même si les années ont passé, sa maîtrise technique reste intacte. Et au retour des vestiaires, Cristiano Ronaldo se voit offrir une occasion de signer un cinquième but personnel dans la compétition, après avoir obtenu un penalty grâce à l'intervention de la VAR. Malheureusement pour lui, le quintuple Ballon d'or échoue sur le gardien adverse, Ali Reza Beiranvand (53e). Ce fait de jeu aurait pu relancer définitivement les Iraniens, toujours à même de filer en huitièmes dans un groupe B particulièrement étriqué. Mais le niveau de performance collective des protagonistes reste assez pauvre.

Les hommes de Carlos Queiroz oublient de jouer pour sombrer dans la contestation presque perpétuelle et un défi physique qui profite finalement à leurs adversaires. Néanmoins, CR7 s'énerve et reçoit un carton jaune qui aurait pu être d'une autre couleur, encore une fois suite à l'intervention de la VAR. La star du Real Madrid a eu peur, comme lorsque les officiels dédiés à la vidéo signalent une main dans la surface de Cedric Soares, que l'arbitre paraguayen Enrique Caceres sanctionne d'un penalty. Transformé, donc, par Karim Ansari Fard (1-1, 90e+3).

L'Iran jette ses dernières forces dans la bataille, rêvant d'un improbable retournement de situation, mais il est un peu tard... La Team Melli rate la qualification pour un point au profit du Portugal, qui abandonne pour sa part la première place du groupe à l'Espagne au nombre de buts inscrits. C'est donc l'Uruguay qui se dressera sur la route des hommes de Fernando Santos samedi prochain en huitièmes de finale.

Adrien Silva : "Tous les favoris ont du mal"