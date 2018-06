Coupe du Monde 2018 - Portugal-Espagne : Merci messieurs pour le spectacle !

Le premier choc de la Coupe du monde entre l'Espagne et le Portugal a tenu toutes ses promesses vendredi soir à Sotchi (3-3).

Si Cristiano Ronaldo avait donné deux fois l'avantage aux champions d'Europe (4e et 44e), l'Espagne est revenue par deux fois au score grâce à Diego Costa (24e et 55e) et a même pris l'avantage sur une superbe demi-volée de Nacho (58e). C'était sans compter sur un dernier coup de patte de CR7, auteur de l'égalisation sur coup franc (88e).

Ce résultat permet à l'Iran, vainqueur un peu plus tôt du Maroc (1-0), de prendre seul la tête du groupe B.