Enorme désillusion pour le Sénégal. Vainqueurs de la Pologne (2-1), puis auteurs d'un nul face au Japon (2-2), les hommes d'Aliou Cissé avaient encore leur destin entre les mains à l'heure d'affronter la Colombie jeudi à Samara. Un nul suffisait en effet aux Lions de la Teranga pour décrocher le précieux sésame pour les huitièmes de finale. Mais ces derniers ont perdu sur la plus petite des marges face aux Cafeteros (0-1). Falcao et ses coéquipiers terminent en tête de ce groupe H avec six points, le Japon, battu dans le même temps par la Pologne (0-1), finit deuxième, à égalité parfaite avec le Sénégal (4 points, 4 buts inscrits, 4 buts encaissés), mais l'équipe nippone a récolté moins de cartons jaunes (4 contre 6).

Les Sénégalais avaient pourtant les arguments pour bousculer cette équipe colombienne et l'ont prouvé en première période avec une nette domination dans les duels. La Colombie se montre néanmoins dangereuse sur coups de pied arrêtés, à l'image de ce tir de James Rodriguez repoussé par Khadim N'Diaye (12e). Les Lions de la Teranga croient obtenir un penalty pour un tacle de Davinson Sanchez sur Sadio Mané dans la surface, mais l'arbitre revient sur sa décision après avoir fait appel à la VAR (17e). Si une tête de Falcao sur corner passe juste au-dessus (25e), il faut un David Ospina vigilant pour stopper la frappe de Keita Baldé (27e).

Diminués par la sortie prématurée sur blessure de leur maître à jouer James Rodriguez (31e), les Cafeteros vont néanmoins ouvrir le score en seconde période d'une tête du défenseur Yerry Mina, consécutive à un corner de Juan Quintero (1-0, 74e). Eprouvées physiquement, les troupes d'Aliou Cissé ne parviennent pas à refaire leur retard en fin de match, alors que les Polonais et les Japonais se contentent de faire tourner la balle du côté de Volgograd. Malgré un beau parcours, le Sénégal, dernier représentant du continent africain encore en passe de se qualifier, quitte la compétition d'un rien. La Colombie et le Japon affronteront l'Angleterre ou la Belgique pour une place en quarts de finale.