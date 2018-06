Le Mexique aura son mot à dire dans ce Mondial. Bien décidée à bouleverser la hiérarchie internationale dans un groupe F qui croisera avec celui du Brésil en huitièmes de finale, la sélection d'Amérique centrale a remporté son deuxième match en Russie. Après la belle surprise face au champion du monde en titre allemand (1-0), la Tri a décroché un succès plus logique devant la Corée du Sud (2-1), ce samedi à Rostov.

Face à une nation asiatique battue par la Suède lors du premier match (1-0), le Mexique n'a pas tremblé, maîtrisant son match face à des adversaires pris de vitesse, qui ont multiplié les fautes. Carlos Vela a ouvert la marque sur un penalty consécutif à une main de Jang dans la surface (1-0, 26e). Miguel Layun aurait pu rapidement doubler la mise sans une parade de Jo (28e). C'est finalement Chicharito qui a enfoncé le clou en contre-attaque, d'un bel enchaînement dans la surface sur un service du séduisant Hirving Lozano (2-0, 66e). Au bout du temps additionnel, Heung-Min Son a réduit l'écart de façon anecdotique, trompant Ochoa d'une belle frappe enroulée (2-1, 90e+3).

Les joueurs de Juan Carlos Osorio sont idéalement lancés (6 points), en tête du groupe F devant la Suède (3 pts), l'Allemagne (0 point) et la Corée (0 pt). Même si la qualification n'est pas encore officielle, elle ne fait quasiment plus aucun doute. Surtout, le Mexique maintient l'Allemagne sous pression, contraignant la Mannschaft à un résultat positif face à la Suède sous peine de rentrer à la maison. Et le champion du monde n'est pas au bout de ses peines puisque le Brésil pourrait se retrouver sur sa route prématurément...