Le football est parfois un sport cruel. Le Pérou en a fait l’amère expérience dès son entrée en lice dans cette Coupe du monde 2018. Opposée au Danemark dans le deuxième match du groupe C, ce samedi à Saransk, la Blanquirroja est passée à rien de déjouer les pronostics. A rien, ou plutôt à un bon mètre. Et ce sont les Danois qui en ont ensuite profité pour l’emporter (1-0) et rejoindre l’équipe de France, tombeuse de l’Australie dans la douleur en début d’après-midi (2-1), en tête de la poule.

Le tournant de cette rencontre est survenu juste avant la mi-temps (45e+1), à un moment crucial qui aurait dû permettre aux Incas de prendre l’avantage. Après avoir obtenu un penalty que l’arbitre a validé après utilisation de la VAR, Christian Cueva a voulu se faire justice lui-même mais a expédié sa frappe au-dessus de la cage gardée par Kasper Schmeichel. Et c’est au bord des larmes, dans les bras de ses coéquipiers, qu’il a rejoint les vestiaires. L’une des images fortes de ce début de compétition.

Les Bleus sont prévenus

Dommage car ce penalty aurait récompensé les efforts des Péruviens. Jefferson Farfan a notamment donné des frissons à la défense danoise (13e), en difficulté en seconde période sur un centre de Christian Cueva mal négocié par André Martin Carrillo et Edison Flores (56e), puis sur une nouvelle tentative du malheureux milieu de terrain (61e). La faute aussi, il faut le dire, à un Kasper Schmeichel impérial et chanceux, lorsqu’il a été sauvé par son poteau sur une talonnade de Paolo Guerrero (79e).

Ce brin de réussite que le Pérou n’a pas eu, ce sont les hommes d’Age Hareide qui en ont bénéficié. Et il a fallu une perte de balle adverse, dont a profité Christian Eriksen, pour que la partie bascule. Au cœur de la domination adverse, le milieu de Tottenham s’est effectivement infiltré plein axe avant de décaler sur le côté gauche Yussuf Poulsen qui, seul face au but à l’entrée de la surface, a trompé Pedro Gallese (1-0, 59e). Cruel pour les Sud-Américains. Qui seront revanchards face aux Bleus.