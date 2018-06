Coupe du Monde 2018 : L’Australie veut retrouver des couleurs

Impossible d’oublier la belle histoire du Mondial 2006. En Allemagne, l’Australie, emmenée par les Cahill, Schwarzer, Bresciano et autres Viduka, était passée proche de l’exploit. Celui d’éliminer l’Italie, futur vainqueur de la compétition, en huitièmes de finale. Sans un penalty litigieux accordé aux Italiens à la…95ème minute, impossible de deviner quelle aurait été la suite de l’histoire. Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts et les Socceroos sont rentrés dans le rang. Qualifiée en 2010 et en 2014, l’Australie est à chaque fois restée à quai.

La faute à un renouvellement de générations plus compliqué que prévu. En Russie, la mission s’annonce tout aussi ardue. Les coéquipiers de l’inusable Tim Cahill ont eu droit à un marathon de 22 matchs et deux barrages pour obtenir le fameux sésame. Sans rassurer donc, les hommes de Bert Van Marwijk s’apprêtent à disputer leur quatrième Coupe du Monde de suite, la cinquième de leur histoire.

Dans un groupe C où la France fait office de grandissime favorite, compliqué de voir l’Australie prendre le deuxième strapontin devant le Danemark, voire même le Pérou, qui paraît mieux armé. Le style de jeu de la sélection australienne n’a pas beaucoup évolué. S'il existe quelques manieurs de ballons à l’instar de Cahill ou encore Massimo Luongo, l’ADN de l’Australie reste le défi athlétique. Les cadres de la sélection évoluent pour leur plupart en Grande-Bretagne à l’instar de Mathew Ryan (Brighton), Aaron Mooy (Huddersfield), Mile Jedinak (Aston Villa) ou encore Tom Rogic (Celtic). Un style « kick and rush » qui pourrait montrer ses limites face à des équipes aussi joueuses que la France, le Danemark et le Pérou.

Et pour ne pas arranger les choses, l’Australie arrive en Russie avec un sélectionneur qui ne connaît pas encore parfaitement son équipe. Lambertus « Bert » van Marwijk est arrivé en février dernier tel un pompier de service. Dans la droite lignée des sélectionneurs néerlandais, Van Marwijk tentera de faire mieux que Guus Hiddink ou Pim Verbeek. Dans sa mission, il sera accompagné de Mark van Bommel. De quoi très certainement insuffler du caractère à une équipe dans le dur techniquement.



Gardiens : Mathew Ryan (Brighton/ANG), Daniel Vukovic (Genk/BEL), Brad Jones (Feyenoord/HOL).



Défenseurs : Aziz Behich (Bursaspor/TUR), Milos Degenek (Yokohama Marinos/JAP), Matthew Jurman (Suwon Bluewings/CDS), Fran Karacic (NK Lokomotiva/CRO), James Meredith (Millwall/ANG), Josh Risdon (Western Sydney Wanderers/AUS), Trent Sainsbury (Grasshopper Club Zurich/SUI).



Milieux: Joshua Brillante (Sydney FC/AUS), Mile Jedinak (Aston Villa/ANG), Jackson Irvine (Hull City/ANG), Robbie Kruse (VfL Bochum/ALL), Massimo Luongo (Queens Park Rangers/ANG), Mark Milligan (Al Ahli/ARS), Aaron Mooy (Huddersfield Town/ANG), Tom Rogic (Celtic/ECO).



Attaquants : Tim Cahill (Millwall/ANG), Tomi Juric (FC Lucerne/SUI), Mathew Leckie (Hertha BSC/ALL), Daniel Arzani (Melbourne City/AUS), Nikita Rukavytsya (Maccabi Haifa/ISR), Andrew Nabbout (Urawa Red Diamonds/JAP), Dimitri Petratos (Newcastle Jets/AUS), James Troisi (Melbourne Victory/AUS).

* La liste définitive des 23 sera communiquée d'ici le 4 juin.

On aurait pu tomber dans la facilité et choisir le légendaire Tim Cahill. Mais à 38 ans et après une carrière bien remplie, le capitaine des Socceroos n’a plus de secret pour vous. Ce qui n’est peut-être pas le cas de Massimo Luongo. Ce joueur de ballon dans une équipe athlétique peut être l’une des surprises australiennes. Pas forcément titulaire, le milieu de QPR, âgé de 25 ans, représente la nouvelle génération des jaunes. En mars dernier, il s’est distingué face à la Colombie en montrant l’étalage de sa technique.

Meilleur joueur de QPR la saison dernière, Luongo (34 sélections) espère revivre les joies de la Coupe d’Asie 2015 remportée par les Socceroos et durant laquelle il a inscrit deux buts, dont un en finale contre la Corée de Sud. Laissé sur le banc lors du Mondial 2014, Luongo n’est plus le même. « Cela m’a rendu déterminé et je me suis dit qu’un jour, je reviendrais en Coupe du Monde pour être sur le terrain », a-t-il récemment déclaré le milieu australien. En Russie, il y sera. Pour être sur le terrain, il faudra travailler un peu plus.

« Nous n’avions pas les meilleurs joueurs, mais nous avions la meilleure équipe ». Voilà comment Bert van Marwijk décrit ses deux plus grandes performances en tant qu’entraîneur. Vainqueur de la Coupe UEFA en 2002 avec Feyenoord et finaliste de la Coupe du Monde 2010 avec les Pays-Bas, Van Marwijk est ce qu’on appelle un sélectionneur pragmatique. Arrivé dans l’urgence en février dernier, l’ex boss des Oranje n’est pas dans des conditions optimales pour mener à bien sa mission. Pas forcément adepte du beau jeu, le coach de 65 ans tentera de faire des prouesses avec un groupe limité. Un défi à la hauteur du personnage…



L’exploit de 2006 sera très compliqué à rééditer pour l’Australie. Dans un groupe relevé avec la France, le Danemark et le Pérou, les chances de qualification australienne sont infimes. Dans cette poule, les Socceroos devraient terminer à la dernière place, au mieux troisièmes. Mais attention, une surprise est vite arrivée.

Coupe du Monde de la FIFA : Suivez 100% des matchs en direct seulement sur beIN SPORTS.