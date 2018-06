Surprise d'entrée par le Mexique (0-1), puis victorieuse sur le fil de la Suède (2-1), l'Allemagne devait assurer face à la Corée du Sud, mercredi à Kazan, pour finir à l'une des deux premières places du groupe F du Mondial 2018. En manque cruelle d'efficacité offensive, la Mannschaft a été incapable de l'emporter face à l'équipe a priori la plus faible de la poule, et a même encaissé deux buts dans les arrêts de jeu (0-2). Comme la France en 2002, l'Italie en 2010 et l'Espagne en 2014, le champion du monde en titre quitte la Coupe du monde par la petite porte.

Pour faire sauter le verrou sud-coréen, Joachim Löw avait choisi de faire confiance à Leon Goretzka et Mesut Özil pour épauler Marco Reus et Timo Werner, laissant Thomas Müller et Julian Draxler sur le banc. Un choix guère payant, tant les Allemands ont eu du mal à contourner la défense adverse. Pire, la meilleure occasion de la première période est même à mettre à l'actif des Sud-Coréens, avec Manuel Neuer qui relâche un coup franc lointain de Woo-Young Jung avant d'intervenir in extremis dans les pieds d'un attaquant adverse (19e).

Deux buts dans les arrêts de jeu

Au retour des vestiaires, la domination allemande se fait plus pressante, mais la défense mise en place par Tae-Yong Shin résiste et Hyenwoo Jo sort l'arrêt qu'il faut sur une tête à bout portant de Goretzka (48e). Toujours de la tête, Mario Gomez alerte de nouveau le dernier rempart sud-coréen (68e), tout comme Toni Kroos d'une frappe à ras de terre (88e). Contrainte de l'emporter en raison de la large victoire obtenue dans le même temps par la Suède face au Mexique (3-0), l'Allemagne continue pourtant de se casser les dents sur une valeureuse équipe sud-coréenne, qui va même arracher la victoire dans les arrêts de jeu.

Young-Kwon Kim marque à la suite d'un corner. Un temps invalidé par l'arbitre, le but est finalement accordé par la VAR, car c'est Kroos qui a fait une passe en retrait (0-1, 90e+4). L'Allemagne boit le calice jusqu'à la lie avec un deuxième but de Heung-Min Son, parti seul en contre (90e+6). Humiliation suprême, la Mannschaft finit bonne dernière d'un groupe F dont elle était largement favorite. La Corée du Sud est également éliminée, malgré son match héroïque. La Suède et le Mexique poursuivent l'aventure.