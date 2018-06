Un groupe uni pour défendre l’un des siens. Jimmy Durmaz a dû faire face à des critiques qui dépassent l’entendement. Coupable d’avoir commis la faute préalable au coup franc victorieux de Toni Kroos qui a anéanti les espoirs de la Suède (1-2), le Toulousain a été pris pour cible, insulté (des insultes à caractère raciste) et même menacé de mort. Les joueurs suédois ont donc décidé de répondre tous ensemble.

Placé devant tout le groupe des joueurs et du staff, Durmaz a pris la parole: "Je suis un footballeur de haut niveau et être critiqué fait partie de notre métier et nous l’acceptons tous les jours. Mais être appelé négro sanglant, kamikaze, et que ma famille, mes enfants soient menacés de mort, c’est totalement inacceptable. Je suis Suédois et fier de l’être, je porte ce maillot et ce drapeau. En même temps, je souhaite remercier tous les gentils messages. On reste unis. Nous sommes la Suède."

Il s’est ensuite tourné vers ses coéquipiers qui ont crié tous ensemble: "Merde au racisme". Tout est dit…