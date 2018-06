Jeudi soir, le Panama et la Tunisie disputaient leur dernier match de la Coupe du monde, éliminés avant la troisième et dernière journée du groupe G après avoir connu deux revers en amont. Et ce sont les Aigles de Carthage qui ont le mieux négocié ce duel des vaincus, puisqu'ils l'ont emporté (1-2) sur la pelouse de Saransk.

Les hommes de Nabil Maaloul terminent donc à la troisième place de la poule, avec trois points au compteur, grâce à deux réalisations signées Fakhereddine Ben Youssef (51e) puis Wahbi Khazri (66e). Pour leur première participation à cette épreuve, Los Canaleros quittent eux le tournoi sur un zéro pointé et en ayant encaissé au total pas moins de 11 buts.