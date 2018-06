Coupe du Monde 2018 : Julen Lopetegui viré !

Un véritable coup de tonnerre. La sélection espagnole a été le centre de l’attention du monde du football depuis l’annonce du départ de Julen Lopetegui vers le Real Madrid dès après la Coupe du monde. Ce sera avant puisque la fédération espagnole a décidé de se passer de ses services avec effets immédiats. C’est ce que Luis Rubiales a annoncé lors d’une conférence de presse repoussée d’une heure ce mercredi matin.

"On va remplacer Julen Lopetegui." Luis Rubiales, le président de la fédération n’a pas laissé place au suspense. En une phrase, il a apporté la réponse que tout le monde attendait en Espagne. Une véritable bombe à deux jours du premier match face au Portugal. Après avoir félicité le sélectionneur ("un entraîneur top") pour tout le "travail effectué" et affirmé que la sélection ne serait "pas là sans lui", Rubiales a précisé les raisons qui l’ont poussé à renvoyer son sélectionneur.

@LuisRubiales: "Todos estamos afectados. Hay que pensar en lo mejor para la entidad, para la @rfef y la @SeFutbol. A partir de esta tarde estaremos todos juntos para remar hacia adelante" https://t.co/Jyxqb81K23 — RFEF (@rfef) 13 juin 2018

Et plus que le choix de Lopetegui de rejoindre le Real Madrid, c’est bien la forme qu’il condamne fermement. Il a répété à plusieurs reprises qu’il avait été prévenu "5 minutes avant le communiqué de presse (du Real). On ne peut pas faire les choses comme ça. J’ai été obligé de prendre cette décision.". S’il n’a pas souhaité exprimer ouvertement son courroux contre le club madrilène qui "cherche un entraîneur et le meilleur, je ne veux pas parler de ce qu’ils ont à faire", on comprend tout de même entre les lignes le malaise conséquent.

Selon plusieurs médias espagnols, les joueurs, notamment Sergio Ramos ont tenté de le dissuader mais il ne pouvait pas passer au-dessus de la forme. Concernant l’avenir de la sélection, il n’a pas souhaité donner le nom de son successeur, assurant seulement: "On va toucher le moins possible au staff."

Concernant les joueurs, il a précisé: "Je peux vous garantir qu’ils vont tout faire pour amener la sélection le plus loin possible. (…) Ça va nous rendre plus fort j’en suis sûr". Sans Lopetegui, les choix de Rubiales seront critiqués. L'Espagne est plus que jamais dos au mur.