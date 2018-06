Didier Deschamps a tenu à faire passer un petit message juste après le match nul face au Danemark (0-0). Le sélectionneur des Bleus a en effet du mal à accepter que ses compositions d’équipe soient dévoilées 48 heures avant le début du coup d’envoi… « Moi je ne suis pas inquiet. Ce qui me gêne, c’est que l’adversaire connaît toujours notre équipe 48 heures à l’avance, a l’ancien Deschamps au micro de beIN SPORTS. Et moi j’ai découvert l’équipe des Danois une heure et demie avant et ça n’est pas facile à savoir comment ils vont jouer. S’il y avait un peu plus de respect de ce côté-là, ça ne serait pas plus mal parce que ça n’arrange pas nos affaires de donner des informations à l’adversaire… ».