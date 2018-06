La Belgique et l'Angleterre, toutes les deux remaniées, se défiaient jeudi soir pour la finale du groupe H lors de la Coupe du monde 2018 (troisième et dernière journée). Les Belges l'ont emporté 1-0 grâce à un but de Januzaj (51e) et finissent donc en tête. Ils affronteront le Japon en huitièmes de finale, puis potentiellement le Brésil ou le Mexique en quarts. L'Angleterre, elle, sera opposée à la Colombie en huitièmes, puis à la Suède ou la Suisse pour un éventuel quart. En cas de match nul, c'est l'Angleterre qui finissait en tête au nombre de cartons.