Samedi prochain, à 16 heures à Samara, la Suède sera donc opposée à l'Angleterre en quarts de finale de la Coupe du monde. Car mardi soir, à l'issue d'un huitième de finale haché et tendu face à la Colombie, ce sont les Three Lions qui ont arraché la qualification, aux tirs au but (4-3), après un nul (1-1) au terme du temps réglementaire et de la prolongation.

Harry Kane avait frappé le premier sur penalty (57e), avant une égalisation inespérée pour les Cafeteros par l'intermédiaire de Yerry Mina (90e+3). Les Cafeteros, privés de James Rodriguez, blessé et absent de la feuille de match, quittent donc ce Mondial, alors que les hommes de Gareth Southgate continuent leur route.