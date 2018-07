Parti mollement, le huitième de finale de ce Mondial russe entre la Belgique et le Japon, lundi soir à Kazan, a connu une folle conclusion. Menés 0-2 jusqu'à la 70e minute, les Diables Rouges ont réussi une fin de match renversante, s’imposant 3-2 sur un but de Nacer Chadli au bout du temps additionnel (90e+4) ! Les hommes de Roberto Martinez seront opposés au Brésil vendredi prochain pour une place dans le dernier carré.

La sortie de route n’était pourtant pas loin pour les Belges, auteurs d’une entame de meilleure facture que leurs adversaires, sans toutefois être transcendants, à l’image de ce puissant tir d’Eden Hazard repoussé par Eiji Kawashima (26e). Mais les Japonais manquaient d’ouvrir le score juste avant le repos, quand Thibaut Courtois évitait de peu le but-gag après une déviation de Yuya Osako (44e).

Lukaku inspiré

Ils y parvenaient dès la reprise quand Genki Haraguchi, lancé à la limite du hors-jeu, ouvrait le score en contre (48e), avant que Takashi Inui ne double la mise d’une superbe frappe de l’extérieur de la surface (52e), après une remise de Shinji Kagawa, alors qu’Hazard avait touché du bois quelques instants auparavant (50e). Martinez lançait alors Marouane Fellaini et Nacer Chadli (65e), en remplacement de Dries Mertens et Yannick Carrasco, et ce double choix allait se révéler décisif.

Car si c’est Jan Vertonghen qui réduisait l’écart d’une tête lobée assez chanceuse (70e), le Mancunien parvenait à égaliser, également de la tête, sur un centre d’Hazard (74e). Et alors qu’on se dirigeait vers la troisième prolongation de ces huitièmes, les Japonais, contrairement à ce qu’il leur avait été reproché contre la Pologne en phase de poules, allaient trop jouer et se faire cueillir en contre, Chadli envoyant au fond des filets un centre de Thomas Meunier que Romelu Lukaku, très inspiré, avait volontairement laissé passer entre les jambes (90e+4). Les Samurai Blue devront donc encore patienter pour disputer leur premier quart de finale en Coupe du monde.