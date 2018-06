Ce Brésil était apparu tellement équilibré et solide au cours de la préparation... La prestation livrée contre la Suisse dimanche dernier lors de la première journée du groupe E (1-1) avait donc été particulièrement décevante, une réaction de Neymar et consorts était attendue en retour ce vendredi après-midi, au détriment du Costa Rica lors de la 2e levée de la phase de poules. Vaillants et courageux face à des Brésiliens peu inspirés, Los Ticos ont finalement cédé dans les derniers instants de la partie (2-0) et sont éliminés.

Evidemment, on pourrait rendre hommage à la prestation d'ensemble des Costariciens, décidés à défendre bec et ongles face à l'un des favoris de cette Coupe du monde, pour aller chercher au moins un point après un premier revers contre la Serbie (1-0). Et pourquoi ne pas aller jusqu'à rêver d'un hold-up ? Surtout que, si domination brésilienne il y a bel et bien, celle-ci est pour le moins stérile. Pour preuve, les coéquipiers du Parisien Thiago Silva terminent le premier acte avec un seul tir cadré à leur crédit, alors que Neymar, Gabriel Jesus, Philippe Coutinho et Willian sont sur le terrain. Mais au cours de ces 45 premières minutes, l'inspiration n'est pas brésilienne. Et ça manque de mouvement, de déplacements, de créativité, de changements de rythme... Le Blue de Chelsea en fait les frais au retour des vestiaires, pour laisser entrer Douglas Costa.

Et en deuxième période, ça ira de mieux en mieux pour les Brésiliens, même si la star reste décevante. Neymar n'est pas à la hauteur de l'événement, comme ce fut le cas face aux Suisses cinq jours plus tôt. Victime il est vrai d'une surveillance très physique de ses adversaires directs, l'ancien Blaugrana passe plus de temps à réclamer et à râler auprès du corps arbitral plutôt que d'étaler son talent. Il se voit même refuser un penalty grâce à l'intervention de la VAR (79e). Mais Keylor Navas, irréprochable jusqu'alors, finira par craquer, suite à une action un peu confuse conclue par Philippe Coutinho (1-0, 90e+1). Les dernières forces de Johnny Acosta et consorts les abandonne, ce qui permet à Neymar de conclure devant le but vide, mis sur orbite par Douglas Costa (2-0, 90e+7). Le Costa Rica, quart de finaliste il y a quatre ans, quitte la compétition, alors que la Seleçao a fait un grand pas vers les huitièmes avant de retrouver la Serbie jeudi prochain.