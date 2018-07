Menés 2-0, les Diables Rouges n’en sont pas moins parvenus à renverser la situation, tout d’abord en inscrivant deux buts en cinq minutes peu avant l’entame du dernier quart d’heure puis en arrachant la qualification grâce à un but de Nacer Chadli dans les dernières secondes des arrêts de jeu.

Interrogé à l’issue de la rencontre, Thomas Meunier a d’ailleurs reconnu ne plus trop y avoir cru après le deuxième but des Japonais. "Au bout d'un moment tu te dis que ça ne veut pas rentrer, mais obligatoirement on va gagner ce match... Ensuite début de deuxième période, 0-1, 0-2, tu te dis: « C'est terminé »", a ainsi lancé Meunierau micro de beIN SPORTS

Et le défenseur parisien de remercier les Japonais pour ne pas avoir fermé le jeu. "Regardez à 0-1, on met un poteau. Ça peut aller très vite. Quand c’est 0-2, tu dis que ça va être compliqué. Moi, j’aurais mis tout le monde derrière pour tenir le score. Malgré tout il faut les féliciter, car ils ont continué à jouer. On a su profiter des espaces et on a su utiliser notre taille qui nous était plus que favorable", a-t-il ajouté.