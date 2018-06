Amical - La Belgique fait le plein de confiance contre l'Egypte

Quatre jours après son match nul et vierge face au Portugal, la Belgique a fait parler la poudre ce mercredi à Bruxelles contre l’Egypte. Guère embarrassés déjà par un Ronaldo absent des débats samedi dernier, les Diables Rouges n’ont pas eu à forcer leur talent face à des Pharaons sans grand relief car privés de leur phare, Salah, blessé depuis la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool mais espéré bien sûr pour le périple des siens en Russie.

Face à la solide sélection de Hector Cuper, abonnée aux clean-sheets depuis la prise de fonctions du technicien argentin en 2015, les Belges ont su frapper trois fois, par l’intermédiaire d’un opportuniste Lukaku d’abord (1-0, 27e). Puis par le biais de l’inévitable Hazard, servi sur un plateau par Carrasco (2-0, 38e). Enfin dans le temps additionnel, au bout d’une seconde période sans grand enseignement, grâce à un Fellaini bien aidé par la percée éclair de Batshuayi (3-0, 90e+2).

De retour de blessure, Witsel a suppléé pour l’occasion Dembélé dans l’entre-jeu et n’a pas démérité. Comme Ciman, qui en l’absence de Kompany n’a pas manqué non plus de se distinguer en défense. Après deux revers concédés en 1999 (0-1 à Liège) et en 2005 (4-0 au Caire), la Belgique s’offre là son premier succès de l’histoire aux dépens de l’Egypte. Une sélection que l’on attendra autrement plus percutante le 15 juin prochain face à l’Uruguay, pour son entrée dans le Mondial 2018. Les troupes de Roberto Martinez quant à elles débuteront le 18 juin contre le Panama, qui ce mercredi s’est incliné en Norvège (1-0). Une semaine après un ultime match de préparation que les Belges doivent honorer face au Costa Rica.