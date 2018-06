Lors de son premier match de préparation, conclu sur un nul sans but dans son antre du Roi Baudouin, la Belgique n’a pas forcément assumé son statut d’outsider de la Coupe du monde 2018. Les Diables rouges n’ont pas su forcer le verrou portugais (0-0) et attendront leurs autres rencontres amicales contre l’Egypte et le Costa Rica pour faire parler la poudre, eux qui avaient inscrit pas moins de 43 buts (!) dans leur groupe facile des éliminatoires.

Les hommes de Roberto Martinez et Thierry Henry étaient justement attendus par les observateurs outre-Quiévrain face à cette Seleçao réputée pour sa solidité défensive, qui plus est en l’absence d’un Cristiano Ronaldo au repos. Ils se sont justement procurés trop peu d’occasions... Le danger vient pourtant de partout dans cette équipe déployée en 3-4-2-1, avec par exemple Eden Hazard en électron libre, Kevin De Bruyne en meneur de jeu ou Yannick Ferreira Carrasco dans le couloir gauche, mais Romelu Lukaku n'a jamais été mis en position de frappe. Seuls les défenseurs Jan Vertonghen (pour sa 100e cape) et Thomas Meunier (évidemment titulaire à droite) auraient pu marquer à l'heure de jeu (55e et 64e)...

Les onze de départ:

L’entrée du maladroit Marouane Fellaini dans l'entrejeu n’a d'ailleurs rien arrangé à l’affaire en seconde période, ce qui relancera volontiers le débat sur l'absence de Radja Nainggolan dans les 23... A noter que Christian Benteke a fini la rencontre en pointe, Michy Batshuayi restant scotché au banc de touche… En face, les champions d’Europe 2016 ont bien tenu et Gonçalo Guedes, lancé en pointe aux dépens d'André Silva, a été une menace constante sans pouvoir concrétiser ses opportunités (3e et 45e+1). Ce fut un test match révélateur des deux côtés.