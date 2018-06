Les champions du monde en titre débarqueront donc en Russie avec un gardien de but titulaire qui n'aura disputé que quatre rencontres avec son club au cours de la saison achevée. Car ce lundi, Joachim Löw a confirmé que Manuel Neuer sera bien de la prochaine Coupe du monde, et qu'il sera évidemment titulaire dans la cage d'une Allemagne partie pour défendre son titre. Une dernière IRM de contrôle a été effectuée, permettant au dernier rempart du Bayern Munich d'obtenir le feu vert et d'avoir la certitude que le pied qui l'a éloigné des terrains pendant plus de huit mois est désormais intégralement guéri.

Stupeur en Angleterre

Derrière lui, ce sont le Barcelonais Marc-André ter Stegen et le Parisien Kevin Trapp qui feront office de numéro 2 et numéro 3, alors que Bernd Leno, dernier rempart du Bayer Leverkusen, est lui prié de partir en vacances. Comme trois autres de ses compatriotes, que Joachim Löw a donc écartés: Jonathan Tah, Nils Petersen et... Leroy Sané. Hors des frontières allemandes, c'est l'incompréhension au regard de la belle saison réussi par le Citizen de Manchester, symbolisée par 47 rencontres toutes compétitions confondues, 14 buts et 17 passes décisives. Mais ces statistiques n'ont pas convaincu le sélectionneur national, qui offre a contrario un premier Mondial en carrière à un Marco Reus forfait de dernière minute il y a quatre ans au Brésil.

"J'ai connu des jours meilleurs en tant que sélectionneur, car j'ai envoyé à la maison quatre grands joueurs" Joachim Löw

Outre-Rhin, il est reproché au jeune protégé de Josep Guardiola de ne pas être aussi efficace avec la Mannschaft qu'il ne peut l'être en club. A 22 ans, l'ancien prodige de Schalke 04 se retrouve donc confronté à une grosse désillusion qui nécessitera sans doute un peu de temps avant d'être digérée. "J'ai connu des jours meilleurs en tant que sélectionneur, car j'ai envoyé à la maison quatre grands joueurs qui méritaient d'être à la Coupe du monde, a précisé Joachim Löw en conférence de presse. Nous sommes encore convaincus de leurs qualités". Pas sûr que cela puisse consoler un Leroy Sané...