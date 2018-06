Zéro pointé pour l'Afrique

Le Sénégal n’a pas fini de nourrir des regrets. Battus par la Colombie (1-0) pour leur dernier match de la phase de poules, les Lions de la Teranga ont vu la qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde leur échapper. Quart de finaliste en 2002 pour ce qui constituait jusqu’à présent leur unique participation à une Coupe du monde, les Sénéglais peuvent l’avoir d’autant plus mauvaise qu’à égalité parfaite en termes de points, de différence de buts et de buts marqués avec le Japon, ils ne doivent leur élimination qu'à un nombre de cartons jaunes plus important que leurs rivaux (6 contre 4).

Petite cause, grands effets: pour la première fois depuis 1982, aucun des cinq pays africains présent en Russie (Egypte, Maroc, Nigéria, Tunisie et Sénégal) ne disputera les huitièmes de finale de la compétition. Un coup d’arrêt pour le football africain qui avait systématiquement placé l’un de ses représentants en huitièmes de finale depuis 1986 et le passage à 32 équipes. La belle série avait commencé avec le Maroc (1986), premier pays africain à accéder aux huitièmes de finale, puis lui avaient succédé le Cameroun (1990), le Nigeria (1994, 1998), le Sénégal donc (2002), et le Ghana (2006, 2010). Avant l'apothéose de 2014 avec deux représentants, l’Algérie et le Nigeria.

Une Coupe du monde à oublier, donc, pour les pays africains qui n’ont remporté que 3 de leurs 15 matches grâce au Sénégal (1), au Nigeria (1) et à la Tunisie (1) dans une dernière rencontre sans enjeu. A l’opposé, l’Amérique du Sud place quatre de ses cinq représentants en huitièmes de finale, seul le Pérou manquant à l’appel. L’Europe signe quant à elle un 10 sur 14 après les éliminations de l’Islande, de la Serbie, de l’Allemagne et de la Pologne. Grâce au Japon et au Mexique, l’Asie (1 sur 4) et le Concacaf (1 sur 3) complètent le tableau.