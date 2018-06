Xavi encense Griezmann, moins Mbappé...

Ancienne gloire du Barça, Xavi Hernandez observe avec attention le Mondial qui a débuté en Russie. Sollicité dans les pages du Journal du Dimanche, l’ancien international espagnol a une idée bien arrêtée du jeu pratiqué par l’équipe de France.

"Deschamps a son style. Simplement, lui ou Simeone sont d'une autre école que Löw, Lopetegui ou Guardiola. C'est peut-être lié à leur passé de milieux très défensifs. Deschamps n'a pas changé d'idée en devenant coach: solidité défensive et contre-attaque. Il s'en fiche d'être dominé car il accorde plus d'importance à son organisation défensive qu'offensive. Son équipe n'en est pas moins compétitive. C'est un parti pris qui a fonctionné pour aller jusqu'en finale de l'Euro 2016. Personnellement, je veux avoir le ballon, mais d'autres techniciens sont plus à l'aise en le laissant à l'adversaire, en bouchant les espaces et en jouant le contre. Je respecte toutes les manières de penser", souffle-t-il.

Quant aux Bleus, l’intéressé est manifestement plus Griezmann que Mbappé… "Griezmann, je l'aime car il a la classe et il fait la différence. C'est l'un des meilleurs au monde, très fort physiquement. En fait, ce gamin a tout. Il s'adapterait à merveille au Barça comme dans n'importe quelle grande équipe. Simeone lui a fait passer un cap. Vous avez beaucoup de chance de l'avoir. Pour Mbappé, il faut nuancer. C'est un formidable attaquant de 19 ans, qui a montré de belles choses au PSG et va encore progresser. Mbappé sera l'un des cracks de demain. Mais je lui trouve plus de physique que de talent, comme Pogba je crois, même si je ne l'ai pas vu jouer cette saison…"