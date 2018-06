Varane: "Il ne faut pas qu'on se prenne la tête"

Hugo Lloris étant pressenti sur le banc mardi face au Danemark, Raphaël Varane héritera vraisemblablement du capitanat pour ce troisième match des Bleus dans ce Mondial 2018. "C’est une preuve de confiance. Si c’est le cas, ce sera une grande fierté, dixit le défenseur tricolore. Avec les mêmes sensations, les mêmes responsabilités que les fois précédentes."

Et le Merengue d’évoquer la rencontre à venir et les perspectives qu’elle peut offrir. "On ne doit pas être focalisé sur notre adversaire potentiel en huitièmes. Evidemment, cela peut influer sur le reste de la compétition, mais à nous de jouer pour gagner. Le Danemark a encaissé très peu de buts, c’est un adversaire qui est solide. Il ne faut pas qu’on se prenne trop la tête. On doit continuer à progresser et monter en puissance tout au long de la compétition."