Uruguay-Tabarez: "Vite s'améliorer"

Lundi après-midi, l'Uruguay a surclassé la Russie (3-0) lors du troisième et dernier match du groupe A pour les deux équipes. Et la Celeste termine donc en tête de la poule A, ce qui est une récompense logique aux yeux du sélectionneur national.

"La Russie ne nous a pas malmenés, elle a simplement tenté de nous écarter. Non seulement on les a empêché de le faire, mais en plus, on les a obligés à jouer dans leur moitié de terrain. On aurait pu marquer plus, mais parfois, le timing n'était pas idéal. Il va falloir vite s'améliorer car les huitièmes de finale, c'est extrêmement difficile, a prévenu Oscar Tabarez en conférence de presse d'après-match. Je suis surtout satisfait par la première place du groupe et par le fait qu'on n'ait pas encaissé de buts".