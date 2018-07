Uruguay: Si Cavani ne s'entraîne pas aujourd'hui, il ne jouera pas

Oscar Tabarez ne transige pas avec les règles. C'est bien simple et ça vaut surtout pour tous les joueurs, du plus connu au moins connu. Et le sélectionneur de la Celeste en fera sans doute de même avec Edinson Cavani. L'attaquant du PSG devra être en mesure de s'entraîner ce mercredi avec le reste du groupe s'il veut pouvoir participer au quart de finale de Coupe du monde face à la France faut de quoi, il sera écarté. Une hypothèse hautement improbable pour la Ovacion qui a titré son papier: "Il faudrait un miracle pour Cavani joue". Tout est dit.

RUSIA 2018: Las respuestas de un experto a la lesión de Edinson Cavani https://t.co/OSGlkO8f7P pic.twitter.com/1OUIoJWjg1 — Ovación (@Ovaciondigital) 4 juillet 2018