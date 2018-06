Uruguay-Portugal, un match (vraiment) ennuyeux ?

"Je comprends que cela puisse vous préoccuper de savoir si ce match va être ennuyeux mais cela ne nous passe même pas par la tête." Interrogé sur la teneur du match à venir en conférence de presse vendredi, Oscar Tabarez, a balayé la question d’un revers de main.

Le sélectionneur uruguayen, comme depuis le début de la compétition, sera focalisé sur le résultat avant de tenter d’emballer les tribunes. Forcément, à l’aune d’une rencontre avec les champions d’Europe portugais, vainqueurs en France deux ans plus tôt avec une équipe compacte et peu offensive, les projections sont allées bon train. "Je ne sais pas comment va se passer le match et d'ailleurs, nous ne spéculons pas, a également rétorqué Tabarez. Si c'est ennuyeux et qu'on gagne, on ne se plaindra pas !"

Le Portugal n'est plus le même

Il n’est pas dit toutefois que les inquiétudes qui ont fleuri soient totalement justifiées. Certes, avec aucun but encaissé en trois matches et une solidité collective évidente, l’Uruguay a le talent pour fermer une rencontre. Mais la façon qu’a la Celeste de déployer tous ces efforts en équipe - une réelle marque de fabrique -, le don de soi et le talent d’Edinson Cavani et Luis Suarez en attaque rendent de fait attractif une rencontre de l’Uruguay.

Surtout, en deux ans, le Portugal n’a pas vraiment conservé cette identité défensive. Absents lors du dernier Euro, les jeunes Bernardo Silva, Gelson Martins, André Silva et autre Gonçalo Guedes ont tous intégré l’effectif lusitanien pour ce Mondial, le rendant de fait plus offensif. Conséquence plus ou moins directe : cinq buts portugais inscrits en trois matches, une réelle rapidité sur phase offensive et un Cristiano Ronaldo moins seul et donc plus dangereux.

Buteur trois fois à l’Euro, "CR7" a déjà inscrit quatre pions depuis le début du Mondial. Des dires de Tabarez, sa présence à elle seule aura une influence sur la rencontre. "Ce que Ronaldo a en plus de toutes ces qualités, c'est qu'il est le leader", a commenté le sélectionneur de la Celeste, avant de prévenir : "Il n'y a pas un seul joueur qui le contienne, ce ne sera pas seulement (Diego) Godin, ça va être un effort d'équipe." Une traditionnelle opposition de style, que demander de plus ?