Uruguay: La liste des 23 avec Cavani, Suarez et Godin

La liste des 23 joueurs uruguayens appelés à disputer la coupe du monde a été dévoilée ce samedi.

Pas de surprise en ce qui concerne les présences d'Edinson Cavani et Luis Suarez en attaque, ou encore de Diego Godin en défense. On retrouve également Cristian Rodriguez, Martin Caceres et Maxi Pereira. En revanche, pas de Federico Valverde, Nicolas Lodeiro, ni de Gaston Ramirez, qui regarderont la compétition de chez eux.

A noter enfin que sur les 23 joueurs sélectionnés, 11 d’entre eux étaient déjà de la partie lors du Mondial 2014.