Un tableau, deux ambiances

Les craintes nées du tirage au sort effectué en décembre dernier se sont donc vérifiées: somme toute épargnée lors de la phase de groupes, même si le classement Fifa indiquait le contraire, la France a droit avec l’Argentine à un premier choc majuscule en huitièmes de finale. Un avant-goût de ce qui l’attend par la suite...

Car comme en 2006 où la France avait successivement écarté l’Espagne, le Brésil et le Portugal pour rallier la finale, ce sont cette fois l’Argentine donc, le Portugal et le Brésil qui pourraient se dresser sur la route de la finale. Conséquence d’un tableau complètement déséquilibré.

Comme en 1982 ?

Car dans l’autre partie du tableau, l’Espagne pour rejoindre Moscou le 15 juillet pourrait n’avoir qu’à affronter la Russie, puis sur la base du classement FIFA, le Danemark et la Suisse. Alors que la partie de tableau de la France pèse 10 Coupes du monde, 16 finales et pas moins de 54 trophées au total, l’autre partie de tableau compte 2 maigres victoires, 3 finales et seulement 9 trophées...

Un déséquilibre rarement vu dans l’histoire de la Coupe du monde. Même s’il existe quelques disparités du même genre. Dont la France avait parfois su bénéficier. Comme en 1982 lorsqu’après avoir fini à la deuxième place de son groupe lors du premier tour, elle avait hérité de l’Irlande du Nord et de l’Autriche au deuxième tour quand d'autres groupes regroupaient l’Italie, l’Argentine et le Brésil ou l'Angleterre, l'Allemagne et l'Espagne, le pays hôte.

Le tableau des huitièmes

Uruguay-Portugal (samedi 30 juin à 20 heures)

France-Argentine (samedi 30 juin à 16 heures)

Brésil-Mexique (lundi 2 juillet à 16 heures)

Belgique-Japon (lundi 2 juillet à 20 heures)

Espagne-Russie (dimanche 1er juillet à 16 heures)

Croatie-Danemark (dimanche 1er juillet à 20 heures)

Suède-Suisse (mardi 3 juillet à 16 heures)

Colombie-Angleterre (mardi 3 juillet à 20 heures)