Tite n'a pas besoin de se cacher

Depuis qu'il a pris ses fonctions en juin 2016 en remplacement de Carlos Dunga, Tite a en quelque sorte révolutionné la Seleçao. L'ancien coach des Corinthians ou de Palmeiras est parvenu à trouver un véritable équilibre dans son collectif, entre un besoin historique de miser sur le génie et le talent de certains éléments offensifs, et la nécessité de pouvoir compter sur une base défensive particulièrement solide pour avoir le droit d'exister au plus haut niveau international. Et sur cette Coupe du monde, force est de constater que la méthode a porté ses fruits, puisque voila les Auriverdes en quart de finale du tournoi, en n'ayant concédé qu'un seul but.

Le patron de l'équipe brésilienne a axé tout son travail sur un noyau dur de 15 ou 16 joueurs, dont certains sont presque à coup sûr des titulaires. Tite n'avait-il pas dévoilé, dès le début de l'année 2018, une liste de 15 noms pour cette Coupe du monde ? Le technicien de 57 ans ne s'embarrasse pas à cacher son jeu, bien au contraire, il n'est pas avare en informations concernant son effectif. Et en Europe, ce n'est pas courant... Dernièrement, Didier Deschamps s'était plaint, après le triste France-Danemark, de voir la presse hexagonale systématiquement révéler son futur onze de départ à l'adversité 48 heures avant le coup d'envoi d'un match. Pour Tite, ce genre de petit détail n'est vraiment pas un problème...

L'intéressé a même tendance à donner sa composition d'équipe aux journalistes deux jours avant les rencontres. Ce qui compte à ses yeux, ce n'est pas l'identité des joueurs appelés à appliquer un schéma tactique, mais la façon dont la stratégie est mise en place et suivie, pour faire en sorte que cela surprenne l'opposition. Globoesporte révèle à ce sujet une anecdote concernant le huitième de finale remporté (2-0) au détriment du Mexique. Lorsque Tite a découvert, une heure avant le début du match, que Rafael Marquez débutait au sein de la Tricolor en remplacement de Miguel Layun, il s'est entretenu rapidement avec ses adjoints, puis avec l'ensemble de l'équipe afin d'apporter des modifications à la stratégie collective. Et le Brésil est passé sans trop rencontrer de difficultés, juste débordé au cours des vingts premières minutes... Le temps que toute l'équipe assimile bien les dernières consignes du patron ?