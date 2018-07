Tabarez ménage le suspense pour Cavani

Oscar Tabarez, le sélectionneur de l’Uruguay, n’a pas voulu s’étendre sur le sujet Edinson Cavani en conférence de presse ce jeudi, à la veille du quart de finale entre les Bleus et la Celeste.

"Il est triste d’être blessé durant la Coupe du monde, c’est un joueur essentiel pour nous. Depuis, il a travaillé à sa guérison. Je pense qu’on a donné assez d’informations. On a informé tout le monde avec des communiqués de presse. Il y a eu beaucoup de rumeurs. Tout le monde nous pose des questions. Je ne souhaite pas donner une information qui arrangera certains journalistes…"

Et le technicien d’ajouter: "Dans moins de 24 heures, vous aurez l’information. Certains disent qu’on fait semblant, mais non, pas du tout, on veut juste jouer et gagner. Moi-même je ne reçois pas toutes les informations de la sélection française..." Victime d’une élongation face au Portugal, le week-end passé en huitième de finale, l’attaquant parisien demeure très incertain pour le quart face à l’équipe de France, vendredi.