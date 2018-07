Suède-Angleterre : Quand Zlatan défie Beckham

Omniprésent dans cette Coupe du monde qu’il aurait aimé jouer avec les siens malgré une retraite internationale bien tassée, Zlatan Ibrahimovic occupe la scène médiatique comme jamais. Après avoir affirmé que la Suède pouvait aller au bout de ce Mondial, l’ancien buteur du PSG exilé à LA a décidé d’interpeller son ancien coéquipier parisien David Beckham alors que se profile à l’horizon un quart de finale de Coupe du Monde entre Suédois et Anglais (à 16h00 en exclusivité sur beIN SPORTS 1).

Dans un tweet déniché par le Galaxy, Zlatan incite Beckham à un pari sur l’affiche du jour en Russie: "Yo David, si l'Angleterre gagne, je t'invite à dîner n'importe où dans le monde, mais si la Suède gagne, tu m'achètes ce que je veux chez Ikea, ok ?" Une invitation à laquelle l’ancien Galactique n’a pas manqué de répondre, avec humour lui aussi: "Zlatan, si la Suède gagne, je t'emmènerai personnellement chez Ikea et je t'achèterai tout ce dont tu as besoin pour ta nouvelle demeure à Los Angeles. Mais quand l'Angleterre gagnera, je veux que tu viennes voir un match de l'Angleterre à Wembley en portant un maillot de l'Angleterre et en profitant d'un fish and chips à la mi-temps."