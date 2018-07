Suède-Angleterre: Les compos probables

La Suède et l’Angleterre ont rendez-vous à Samara ce samedi en quart de finale de la Coupe du monde. Pour l’occasion, les Suédois promettent d’aligner leur onze le plus compétitif, avec un Larsson retrouvé et un Granqvist qui vient tout juste d’être papa.

Même constat en face où le héros du huitième contre la Colombie, Pickford, règnera sur une défense à trois têtes, renforcée de temps à autre par les Trippier et Young. Aux antipodes du terrain, le meilleur buteur du Mondial, Kane, sera bien sûr de la partie, fort de ses six réalisations déjà

Le onze suédois probable: Robin Olsen - Emil Krafth, Victor Lindelöf, Andreas Granqvist, Ludwig Augustinsson - Viktor Claesson, Sebastian Larsson, Albin Ekdal, Emil Forsberg - Marcus Berg, Ola Toivonen.

Le onze anglais probable: Jordan Pickford - Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire - Kieran Trippier, Dele, Jordan Henderson, Jesse Lingard, Ashley Young - Raheem Sterling, Harry Kane.