Sterling, polémique sur un tatouage

A l'instar de l'équipe de France, perturbée par le cas Adrien Rabiot, l'Angleterre a également débuté sa préparation pour la Coupe du monde 2018 avec une polémique. Celle-ci est toutefois d'une toute autre nature et concerne Raheem Sterling. L'attaquant de Manchester City a dévoilé lundi sur Instagram une photo de lui à l'entraînement sur laquelle il montre ostensiblement son nouveau tatouage sur le mollet droit représentant un fusil d'assaut (M16).

Un choix qui a provoqué une levée de bouclier au Royaume-Uni, où les militants de la lutte contre les armes à feu ont critiqué ouvertement l'attitude du joueur de l'équipe nationale, qui représenterait un mauvais exemple pour les jeunes. The Sun en a même fait sa Une ce mardi. Pour le célèbre quotidien, Sterling "se tire lui-même une balle dans le pied".

L'attaquant de 23 ans, habitué à être pris pour cible par les tabloïds, a réagi en postant un nouveau message sur les réseaux sociaux, qui a eu le mérite de clarifier la situation. "Mon père a été tué par balle quand j'avais deux ans. Depuis, je me suis juré de ne jamais toucher une arme à feu. Je tire avec mon pied droit, donc cela à une signification bien plus profonde", a ainsi écrit le natif de Kingston en Jamaïque.

On l’attendais ... voici la une de THE SUN.



Raheem Sterling a fait un tatouage d’une arme sur son pied droit oui. Encore et toujours Raheem. pic.twitter.com/lLXMuxWrK9