Service minimum de l'Espagne face à l'Iran

L’Espagne a eu raison de l’Iran ce mercredi à Kazan, dans un match comptant pour la poule B du Mondial 2018 (1-0). La Roja s’est imposée grâce à un but heureux de Diego Costa en seconde période (54e), rejoignant ainsi en tête du groupe le Portugal – vainqueur plus tôt du Maroc (1-0) – avec quatre unités au compteur. La qualification pour les huitièmes toutefois n’est pas encore acquise, soumise encore aux résultats d’une dernière journée qui mettra aux prises Espagnols et Marocains d’un côté, Portugais et Iraniens de l’autre.