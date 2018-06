Serbie-Tadic: "Une défaite dûe à la naïveté"

Vendredi soir, la Serbie a finalement chuté face à la Suisse (1-2) lors de la 2e journée du groupe E, après avoir pourtant mené au score. Alors au coup de sifflet final, les Aigles Blancs éprouvaient forcément de vrais regrets, persuadés qu'ils auraient pu capitaliser à l'issue de cette opposition.

"C'est un des matches les plus compliqués que l'on ait connu et une défaite difficile, a ainsi reconnu Dusan Tadic après le coup de sifflet final. Une défaite dûe à la naïveté. On doit plus courir, on a perdu notre énergie en deuxième période. On peut battre n'importe qui si on défend en équipe".