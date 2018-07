Sampaoli, c'est bien fini

Lundi dernier, lorsque la presse locale avait relayé l'information, la nouvelle était apparue forcément surprenante. Jorge Sampaoli était alors conforté, par le biais d'un communiqué officiel, au poste de sélectionneur national d'une Argentine qui avait souffert pour s'extirper des éliminatoires de la zone AmSud, avait frôlé l'élimination dans le groupe F, pour finalement quitter la Coupe du monde en huitièmes de finale, contre la France. La fédération était presque apparue en position de faiblesse, vraisemblablement incapable de trouver un successeur digne de ce nom à l'ancien coach du FC Séville, et surtout victime du gros contrat offert en amont au principal intéressé, jusqu'en 2022, lui permettant de réclamer quelque 7 millions d'euros en cas de licenciement.

Mais les derniers jours ont permis aux deux camps de négocier en toute tranquillité. Et Jorge Sampaoli va finalement être démis de ses fonctions. Un accord a été trouvé entre les parties concernées, et ne manquent plus désormais que les signatures des protagonistes avant que la nouvelle ne soit officialisée par la Fédération argentine. Pour acter son départ, Jorge Sampaoli aurait consenti à réduire considérablement sa prime de licenciement, vraisemblablement réduite à un peu moins de 2 M€. Sans doute conscient de son échec, le premier concerné a donc accepté de réduire son gain personne, pour permettre à l'Albiceleste de repartir au plus vite sur un nouveau cycle.

Désormais, cinq noms sont proposés par la presse spécialisée au pays: Marcelo Gallardo, Matias Almeyda, Ricardo Gareca, Mauricio Pochettino ou Diego Simeone. Qui osera s'attaquer au vaste chantier argentin, dont on ne sait toujours pas si Lionel Messi continuera de se poser comme l'architecte ? La star du FC Barcelone, au contraire de Javier Mascherano ou Lucas Biglia, n'a toujours pas exprimé clairement son souhait de continuer ou de stopper sa carrière internationale.