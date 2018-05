Salah confiant pour le mondial

Touché à l'épaule samedi soir à Kiev lors de la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool (3-1), Mohamed Salah compte bien être présent cet été en Russie pour disputer la Coupe du monde sous les couleurs de l'Egypte, membre du groupe A avec la Russie, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay.

"C'était une soirée très difficile, mais je suis un combattant. Je suis confiant sur le fait d'être en Russie pour vous rendre tous fiers. Votre amour et votre soutien me donneront la force nécessaire", a ainsi écrit l'attaquant de 25 ans dimanche sur Twitter.

Un message qui va rassurer les fans des Pharaons.

It was a very tough night, but I'm a fighter. Despite the odds, I'm confident that I'll be in Russia to make you all proud. Your love and support will give me the strength I need. pic.twitter.com/HTfKF4S70e