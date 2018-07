Autant le dire tout de suite, cet Espagne-Russie n’était pas le plus jouissif des trois huitièmes de finale disputés jusqu’ici. Il n’y avait ni folie, ni intensité, la chaleur étouffante de Moscou ayant vite coupé les jambes des acteurs. Seuls le suspense et la tension d’une rencontre qui s’est décidée aux tirs au but ont donné un peu de relief à la qualification du pays hôte (1-1, 3 t.a.b. 4). Qualification heureuse, vu la physionomie du match, que les Russes doivent à un Akinfeev décisif quand il le fallait.

Auteurs d’un premier tour décevant, avec une victoire et deux nuls, les Espagnols n’ont jamais su se rassurer et montrer qu’ils étaient de vrais candidats au titre dans cette Coupe du monde 2018, alors que cette partie de tableau semblait bien plus faible que l’autre. Leur jeu de possession, prévisible, est resté stérile, sans surprise pour une défense russe qui s’est elle-même prise à défaut quand, sur un coup franc d’Asensio, Ignashevich, au duel avec Ramos, a trompé son propre gardien (1-0, 11e).

Piqué la joue comme Umtiti

Un but qui a permis aux joueurs de Hierro de mener pendant une demi-heure sans avoir jamais tenté le moindre tir... Cette anomalie a été réparée avant la pause par Dzyuba, sur un penalty consécutif à une main "à la Umtiti" de Piqué (1-1, 41e). Deux buts, un miracle tant cette partie a été terne, avec comme seules autres réelles occasions un tir hors cadre de Golovin (36e), deux tentatives coup sur coup d’Iniesta et Aspas (85e), puis des frappes d’Asensio (100e) et Rodrigo (109e).

Et c’est donc le pire des scénarios qui s’est produit pour les Ibères, crucifiés aux tirs au but. Alors que De Gea est resté impuissant, Akinfeev s’est opposé aux frappes de Koke et Aspas, offrant à tout un peuple la joie de continuer l’aventure dans "son" Mondial. Un tournoi que la Roja, annoncée comme l’une des favorites, quitte par la petite porte. La conséquence d’une préparation chaotique, perturbée par le départ de l’ex-sélectionneur Lopetegui deux jours avant Portugal-Espagne.