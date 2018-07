Russie-Cherchesov: "Le pays nous a aimés"

La Russie a quitté son Mondial la tête haute, samedi, éliminée par la Croatie aux tirs au but à l’issue d’un quart de finale équilibré et joué sur un rythme enlevé (2-2, 4 tab à 3). Fier de ses troupes, Stanislav Cherchesov n’a pas manqué d’utiliser une métaphore militaire pour commenter l’éviction de sa sélection. "On est comme des conscrits démobilisés avant l'heure…" Et d’ajouter, alors que les Russes n’avaient pas remporté un match en 2018 avant cette Coupe du monde: "On a été critiqués avant le tournoi mais croyez moi ou non, nous, nous croyions en nous, et le pays nous a aimés."