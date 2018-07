Ronaldo prend la défense de Neymar

Sous le feu nourri de la critique pour son attitude sur le terrain depuis le début de la Coupe du monde, Neymar semble désormais perçu comme un joueur truqueur, trop souvent prompt à se jeter à terre pour pénaliser ses adversaires.

Au Brésil, une voix qui compte s’est toutefois élevée ce mercredi pour prendre la défense du prodige de la Seleçao. Celle de Ronaldo. "Les critiques n’ont pas de sens, les émissions de télévision et les journaux veulent juste remplir l'espace", souffle O Fenomeno.

"Il y a plusieurs façons de voir le football et de l'interpréter. Moi, je ne suis pas d’accord avec ce flot de critiques. Neymar est un joueur intelligent dans ses mouvements et sur la façon de se défendre contre les attaques, et je ne pense pas que les arbitres l'aient suffisamment protégé jusqu’à maintenant."