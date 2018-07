Ronaldo et la Coupe du monde, fin des tourments ? 

Une quatrième place comme moment phare. A 33 ans, Cristiano Ronaldo n'a jamais pu obtenir mieux en Coupe du monde, lui qui détient le record de participations au Portugal (4 éditions, 17 matches). Si, en 2006, la génération de Luis Figo, Deco et autre Pedro Miguel Pauleta avait raté l'avant-dernière marche contre les Bleus (1-0) pour la première expérience de "CR7" (qui était encore "C. Ronaldo" à l'époque), les désillusions se sont ensuite enchaînées.

Éliminés en huitièmes de finale par l'Espagne (2010) et donc par l'Uruguay (2018), Ronaldo et la Selecçao avaient connu leur pire échec avec une sortie dès la phase de poules en 2014, devancés par les Etats-Unis. A titre individuel, le Madrilène n'a jamais marqué un seul but passée la phase de poules, en six rencontres.

Ronaldo refuse d'évoquer son avenir

"Nous avons mieux joué que l'Uruguay", "Je suis fier de mon travail individuel", "Je suis fier de représenter le Portugal en tant que capitaine" : après l'élimination contre l'Uruguay samedi soir, Cristiano Ronaldo a comme souvent bombé le torse devant les médias. Difficile d'imaginer toutefois que cela suffise à apaiser sa frustration, lui qui a terminé la compétition en prenant un jaune pour contestation à la 94e minute. Un carton qui le suspendait de fait pour un éventuel quart de finale. Ce n'est pas le coup de boule Zinedine Zidane en 2006, mais la symbolique de la sortie de route demeure présente.

Reste à savoir si la vedette portugaise a vraiment dit adieu à cet événement planétaire ou s'il ne tentera pas la passe de cinq dans quatre ans. "Il y aura d’autres occasions pour parler de mon futur. Ce n’est pas encore le moment, a botté en touche Ronaldo quand la question lui a été posée samedi soir. Le Portugal continuera à être l’une des meilleures équipes du monde, avec l’ambition de triompher. Je suis confiant."

Dans quatre ans, Cristiano Ronaldo en aura 37 bien tassés et les pronostics ne sont pas en faveur d'une cinquième participation pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Toujours est-il qu'il est bien difficile de prédire l'avenir de "CR7", immense joueur à l'ambition monstrueuse et qui aura peut-être du mal à se contenter d'un tel épilogue.