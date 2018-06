Ronaldo, c'est de la folie

C’est le patron. Sur le terrain et en dehors. Il n’y avait qu’à le regarder haranguer ses coéquipiers à la fin du match, félicitant chacun de ses camarades d’une accolade qui valait tous les bons points du monde. Ce match contre l’Espagne signifiait beaucoup pour le Portugal et bien entendu pour Cristiano Ronaldo, la star du Real Madrid. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’était pas perdu face à une Roja qu’il connaît par cœur.

Une sélection espagnole contre laquelle il n’avait jamais marqué jusque-là. Il en a mis trois, un penalty qu’il a obtenu lui-même, un but dans le jeu (merci De Gea) et un coup franc en douceur, ce qu’il n’avait plus fait depuis belle lurette… "C’est mon premier triplé en Coupe du monde. On a fait match nul contre une équipe favorite pour gagner le Mondial. On est contents d’avoir pu égaliser à la fin. (…) On n’a jamais lâché, l’Espagne a eu ses options mais le résultat est bon pour nous. Il faut reconnaître le mérite de notre équipe, on y a cru, on s’est sacrifiés. C'est un point, presque trois parce qu'on a mené deux fois", a plaidé CR7 pour Marca.

Plus que son premier triplé, c’est même son match référence pour sa 4e Coupe du monde. En un match, il a autant marqué que lors des trois phases finales précédentes ! De quoi lui apporter encore plus de confiance avant la suite des opérations et un match contre le Maroc. "L’objectif est de sortir des poules et ensuite on verra. On est candidat mais on n’est pas favori", prévient un Cristiano Ronaldo qui voit évidemment bien plus loin que la phase de poules…