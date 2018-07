Roberto Carlos prévient le Brésil

A la veille du huitième de finale entre le Brésil et le Mexique, lundi à Samara (16h), Tite a appris deux nouvelles: une bonne et une mauvaise. La bonne, c’est qu’il pourrait récupérer Marcelo, victime d’une entorse lombaire contre la Serbie. Le médecin de la Seleçao, Rodrigo Lasmar, s’est dit "optimiste" sur les chances de l’expérimenté latéral gauche d’être rétabli pour cette rencontre. La mauvaise, c’est que Douglas Costa, blessé face au Costa Rica, sera sans doute forfait.

Une absence qui, sur le papier, ne rééquilibre que très peu cette affiche. La Seleçao possède, a priori, assez d’atouts dans son équipe pour franchir cet obstacle. Les principaux étant évidemment Neymar et Philippe Coutinho qui, dans l’ombre du premier, tire plutôt bien son épingle du jeu avec déjà deux buts au compteur. "Il est en grande forme, confirme l’ancien international brésilien Roberto Carlos. Comme toute la pression est sur Neymar, il pourrait se révéler."

On croirait que c’est une équipe quelconque, mais... Roberto Carlos

Mais gare à l’excès de confiance. "El Tricolor" a effectivement surpris son monde dans le groupe F, en créant l’une des grosses sensations du premier tour avec cette victoire historique face à l’Allemagne, tenante du titre (1-0). Un succès confirmé ensuite devant la Corée du Sud (2-1). "Il n’y a pas de match facile en Coupe du monde, prévient l’ex-défenseur du Real Madrid, présent en Russie. C’est très équilibré, il n’y a pas un gros écart entre les meilleurs et les autres."

"Pour devenir champion, le Brésil devra affronter toutes sortes de difficultés, ajoute-t-il. Je crois que l’on a une grande équipe et que l’on peut gagner à nouveau ce titre. Mais il faudra faire attention au Mexique. A première vue, on croirait que c’est une équipe quelconque, mais elle a énormément de qualités." Méfiance, donc, pour Neymar et ses coéquipiers qui, après une entame poussive contre la Suisse (1-1), semblent monter en puissance dans ce Mondial.