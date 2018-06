Relâchement interdit pour la Belgique

Comme l'équipe de France et contrairement à des gros poissons comme le Brésil, l'Argentine, l'Allemagne ou l'Espagne, la Belgique peut assurer dès samedi après-midi et son deuxième match de poules sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Il faudra pour cela que les Diables Rouges viennent à bout de la Tunisie, et qu'ensuite l'Angleterre ne chute pas face au Panama dimanche. La feuille de route est tracée par Roberto Martinez, qui a tout fait ces derniers jours pour que ses troupes ne s'enflamment après la victoire (3-0) obtenue contre les Panaméens dans le groupe G.

"Nous avons été bons lors de notre premier match. On est tous contents, même si on aurait pu faire mieux au niveau de la manière. Après, il n'y a aucun match facile. Je n'appellerai pas le match de samedi un vrai test, car chaque match est difficile. On doit tout donner pour arracher la qualification", a ainsi rappelé Axel Witsel ce vendredi après-midi face à la presse, relayé notamment par la RTBF. Les Tunisiens sont donc attendus comme des adversaires plus conquérants que ne le fut la Marea Roja, surtout après la défaite (2-0) consommée conter les Three Lions. Alors tout le monde reste méfiant dans le clan belge, histoire d'éviter la sortie de route.

Pas question par exemple de répondre aux petites attaques venues des Aigles de Carthage concernant la défense supposée lente de la Belgique, une formation qui serait par ailleurs inférieure à l'Angleterre... "Il ne faut pas renter dans ce débat. Tout ce qu’on doit faire, c’est donner le maximum pour assurer la qualification. On doit jouer notre jeu, coupe celui qui a porté les couleurs du Zénith Saint-Pétersbourg avant d'atterrir en Chine. La Tunisie va jouer sa dernière chance. Les Tunisiens sont costauds physiquement, et techniquement ils sont bons. A nous de rester bien concentré de la première à la dernière minute et à être dominant. On devra être en mode guerrier". La victoire, et la qualification, ne seront acquises qu'à ce prix...