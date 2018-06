Record de penaltys égalé après 34 matches seulement

L’Arabie Saoudite a obtenu deux penaltys face à l’Egypte ce lundi lors de la troisième et dernière journée de la phase de poules du Mondial 2018 (victoire 2-1 des Saoudiens). Deux sentences qui portent à 18 le total de penaltys accordés jusqu’alors dans la compétition.

Ni plus ni moins que le record égalé dans une phase finale de Coupe du monde, après 1990, 1998 et 2002… Mais avec 30 matches encore à jouer d’ici au 15 juillet prochain. L’effet VAR à n’en pas douter.

