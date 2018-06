Ramos veut tourner la page

C’est un Sergio Ramos que l’on sait proche de Julen Lopetegui - son futur entraîneur au Real Madrid - qui s’est présenté à la presse ce jeudi, à la veille des débuts de l’Espagne en Coupe du monde, dans un match crucial face au champion d’Europe portugais. Devant une assemblée de journalistes manifestement grave, le défenseur de la Roja a tenu à dédramatiser la situation: "On dirait qu'on est à un enterrement alors que demain (vendredi) on débute une Coupe du monde !"

Le message ainsi passé, Sergio Ramos n’a pas caché que la sélection espagnole traversait une période délicate. "Ce ne sont pas des moments agréables. Mais plus tôt nous changerons de sujet, mieux ce sera pour nous tous. A titre personnel, le départ de Julen a été un moment difficile. Nous sentons que Julen fait tout de même partie de cette aventure. Il était très important. Mais l'Espagne doit être au-dessus de tout individu. Il faut tourner la page et nous avons de l’admiration pour Fernando Hierro, nous le connaissons bien."

Egalement présent lors de cette conférence de presse, le tout frais sélectionneur de la Roja ne compte pas bouleverser davantage ses troupes. "Cette équipe joue très bien au football depuis longtemps. Nous allons changer peu de choses pour jouer ces trois grandes finales qui nous attendent. La première dès demain contre le Portugal…" Suivront l’Iran puis le Maroc les 20 et 25 juin. Des matches du premier tour que Sergio Ramos entend aborder sans état d’âme aucun. "Nous, on est là pour le côté sportif et on parle sur le terrain. Notre ambition est toujours intacte. Nous espérons être à la hauteur et ce qui s’est passé ne doit pas servir d’excuse." Et le capitaine de conclure: "Il n'y a pas de fissure dans le vestiaire. Ce qui s'est passé va nous servir pour être encore plus unis. Nous pensons tous différemment, mais l'idée collective reste la même: aller chercher ce Mondial !"