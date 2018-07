Ramos: "On est un grand pays de foot"

Après l'Allemagne, un autre favori de la Coupe du monde a pris la porte. Battue aux tirs au but par la Russie ce dimanche (1-1, 3 t.a.b. 4), l'Espagne est éliminée.

"C'est sans doute un des moments les plus difficiles de ma carrière, a avoué Sergio Ramos au micro de beIN SPORTS. On est toujours fier d'être Espagnol, on est un grand pays de foot. On a tout fait pour gagner mais ça s’est joué sur des détails. Notre équipe a dominé, a eu des occasions et on a mis tout notre cœur, on voulait aller plus loin. On a fait tout ce qu'on pouvait. Tous les Espagnols doivent être fiers, on part avec la tête haute."

"C'est douloureux mais on reviendra, a assuré le capitaine qui aura 36 ans lors du prochain Mondial. J'espère être là mais je ne sais pas, une Coupe du monde c'est tous les quatre ans."