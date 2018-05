Qui dans la liste des 23 de Didier Deschamps ?

Finale de Ligue Europa oblige, Didier Deschamps aura eu droit à 48 heures de réflexion supplémentaire pour dresser la liste des 23 Bleus appelés à disputer la Coupe du monde en Russie. Désireux de ne pas perturber les Marseillais avant leur finale face à l'Atlético Madrid, le sélectionneur a en effet reculé son annonce de deux jours et c’est donc ce jeudi soir que DD va donner la liste de l’équipe de France, avec les 23 joueurs sélectionnés ainsi qu’une liste de 7 à 8 réservistes.

Le pari Mendy

Une liste attendue avec impatience par tous les supporters tricolores et en premier lieu par la cinquantaine de joueurs surveillés par Didier Deschamps et son staff depuis deux ans et qui peuvent prétendre être du voyage en Russie. Plus d’une quinzaine de joueurs sont d’ores et déjà sûrs d’y être. Que ce soit les trois gardiens de but Hugo Lloris, Steve Mandanda et Alphonse Aréola, les défenseurs centraux Raphaël Varane, Samuel Umtiti et Presnel Kimpembe, les milieux de terrains Blaise Matuidi, Paul Pogba, N’Golo Kanté, Corentin Tolisso et Thomas Lemar ou les attaquants Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Olivier Giroud.

Les principales incertitudes concernent les défenseurs latéraux. Tout juste remis de blessure, Djibril Sidibé et Benjamin Mendy devraient finalement bien en être quand bien même le second nommé n’aura joué que 65 minutes avec Manchester City après sept mois d’absence. Pour l’épauler, Lucas Digne devrait être préféré à Lucas Hernandez tandis que dans le couloir droit, Benjamin Pavard conserve une longueur d’avance sur Mathieu Debuchy. Dans l’axe, Adil Rami devrait quant à lui pouvoir se consoler de la défaite de l’Olympique de Marseille en finale de la Ligue Europa en profitant de l’indisponibilité de Laurent Koscielny pour intégrer lui aussi les 23.

Thauvin plutôt que Fekir ?

Au milieu de terrain, le seul doute concerne Adrien Rabiot, rarement en vue avec les Bleus et qui pourrait rester à quai si Didier Deschamps décide de faire appel à une deuxième sentinelle derrière N’Golo Kanté, ce qui pourrait alors profiter à Steven Nzonzi, appelé en novembre dernier. Il y a bien plus d’incertitudes aux avant-postes et pas seulement en raison de la blessure de Dimitri Payet, à son avantage depuis plusieurs semaines.

La première question concerne le poste d’avant-centre, Didier Deschamps pouvant être tenté de privilégier Kylian Mbappé pour relayer Olivier Giroud, ce qui enterrerait les espoirs d’Alexandre Lacazette et de Wissam Ben Yedder, en balance si le staff tricolore décide de partir avec deux purs n°9. Sur les côtés, si Anthony Martial semble avoir laissé passer sa chance, Florian Thauvin, Kingskey Coman et Nabil Fekir se disputent le dernier billet avec un très léger avantage pour le Marseillais, auteur d’une saison exceptionnelle avec 22 buts et 11 passes décisives en 33 matches en Ligue 1.