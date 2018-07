Quand Areola dégoûtait les Uruguayens en Coupe du monde

Dans le quart de finale qui opposera la France à l’Uruguay, vendredi à 16 heures à Nijni Novgorod, huit joueurs se rencontreront pour la deuxième fois de leur carrière dans une Coupe du monde. La première fois, c’était en 2013, en finale du Mondial U20.

Du côté français, Alphonse Areola, Paul Pogba et Florian Thauvin étaient présents, tandis que du côté uruguayen on retrouvait Giorgian De Arrascaeta, José Gimenez, Diego Laxalt, Gaston Silva et Guillermo Varela.

La finale avait été plutôt terne, se terminant sans aucun ballon au fond des filets. Mais la séance de tirs aux buts qui suivit le temps réglementaire et la prolongation fut mémorable : Alphonse Areola bloqua les deux premiers tirs uruguayens, tandis que Paul Pogba, Jordan Veretout, Axel Ngando puis Dimitri Foulquier rentrèrent chacun le leur. Après plus de 120 minutes de jeu, la France était sacrée championne du monde U20, notamment grâce à un très grand gardien. Mais pas que : un certain Paul Pogba avait été nommé meilleur joueur du tournoi…