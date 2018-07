Pourquoi Rakitic n'arrive pas à se réjouir de l'élimination de l'Espagne

La Croatie d'Ivan Rakitic a réussi à se hisser en huitièmes de finale de la Coupe du monde en éliminant très difficilement le Danemark (1-1, 3 t.a.b. à 2). Mais le Barcelonais ne retrouvera pas l'Espagne en quarts puisque la Roja a subi la loi de la Russie, également après la séance de tirs au but...

"Je ne me réjouis pas de l'élimination de l'Espagne, une grande partie de mon coeur est espagnol", a-t-il écrit sur twitter.

Rakitic, en @tjcope: "No me he alegrado de la eliminación de España, una gran parte de mi corazón es español"https://t.co/0AQk8dSsJD